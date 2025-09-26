НА ЖИВО
          Генов: Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден

          Никола Павлов
          Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви на заседанието на Областния кризисен щаб в Плевен, че мерките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с безводието са „възможните в момента“ – както като технически решения, така и като спазване на законовите срокове за обществени поръчки.

          „Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден“, подчерта Генов.

          Той допълни, че през последните четири години е имало суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.

          Министърът определи ситуацията като „драма за всички плевенчани“, припомняйки дебата около язовир Черни Осъм.

          „Веднага щом се повдигне въпрос за строеж, от другата страна скачат противници. Плевенското водоснабдяване е зависимо и многофункционално – сондажи, ‘Черни Осъм’, отводняване на рововете – всичко това трябва да работи заедно“, каза той.

          Призивът на министъра: „Призовавам към търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването“.

          Председателят на УС на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев допълни, че общият воден баланс към Плевен е положителен с около 50–60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се облекчи водният режим.

