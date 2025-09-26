Генов: Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви на заседанието на Областния кризисен щаб в Плевен, че мерките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с безводието са „възможните в момента“ – както като технически решения, така и като спазване на законовите срокове за обществени поръчки.
Той допълни, че през последните четири години е имало суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.
Министърът определи ситуацията като „драма за всички плевенчани“, припомняйки дебата около язовир Черни Осъм.
Призивът на министъра:„Призовавам към търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването“.
Председателят на УС на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев допълни, че общият воден баланс към Плевен е положителен с около 50–60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се облекчи водният режим.
