      петък, 26.09.25
          Григор Димитров ще вземе участие АТР 500 във Виена

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров е в списъка с участници на силния АТР 500 тенис-турнир във Виена. Надпреварата в австрийската столица е една от трите, в които българинът планира да играе преди края на сезона.

          Турнирът във Виена ще се проведе между 20 и 26 октомври. Седмица по-рано Димитров е заявил участие и на АТР 250 в Стокхолм, където трябва да отбележи завръщането си на корта.

          Сезон 2025 за него ще завърши в Париж с участие на Мастърса в зала “Берси”.

          Във Виена Григор ще бъде сред непоставените, тъй като списъкът с участници включва много топ играчи, сред които петима от топ 10 в лицето на Яник Синер, Александър Зверев, Алекс де Минор, Лоренцо Музети и Карен Хачанов

