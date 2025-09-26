Илияна Илиева е новият директор на  „Паркове и градски градини“

Столична община назначи Илияна Илиева за нов директор на Общинското предприятие „Паркове и градски градини“. Смяната е част от стратегията за реформиране и модернизиране на поддръжката на градската среда, като Илиева ще има мандат за оптимизация, прозрачност и подобрение на дейността.

„Правим тази промяна изцяло в стремеж да превърнем инерцията, която наследихме, в нова енергия за промяна и развитие“, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, като допълни, че новият директор ще ускори и направи по-прозрачно изпълнението на поставените цели.

Илиева идва с над 10 години опит като административен ръководител и повече от 5 години практика в озеленяването, включително управление на екипи, договори, финансов контрол и техническо ръководство на поддръжка на зелени площи.