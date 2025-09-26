НА ЖИВО
          Инцидент в столична детска градина: дете излязло само, ръководството наказват директорката

          Преди дни 3-годишно момиченце е напуснало самò двора на 151-а детска градина в София, след като е било оставено без надзор. Случаят предизвика сериозно безпокойство сред родителите и поставя въпроси за сигурността и отговорността в детските заведения.

          Детето е успяло да отвори врата и да излезе на улицата, след което се е насочило към близък магазин за кафе. Там е забелязано от случайно минаваща жена, която публикува информация за инцидента в социалните мрежи. Именно така родителите разбират какво се е случило.

          Според тях ръководството на детската градина се е опитало да прикрие инцидента и не е подало сигнал до компетентните институции, както се изисква по процедура.

          Десислава Желязкова, директор на дирекция „Образование“ към Столична община, коментира, че подобни случаи подчертават значението на добрата организация, ефективния контрол и вниманието на персонала в детските заведения.

          „Човешкият фактор не е за подценяване, учителка и помощник-възпитател са оставили дете само докато другите спят. Темата със съня отново се появява – когато детенце не иска да спи следобед, кой го гледа? Това трябва да бъде обсъдено. Външната врата на детската градина също не е безопасна, резето не върши работа – би следвало да е по-тежка и да се затваря автоматично. Директорката не е взела мерки и няма обяснение затова, ще поискам да бъде наказана. Не е уведомила родителите, нито институциите. Санкцията може да бъде забележка, предупреждение за уволнение или директно отстраняване. Най-вероятно ще търсим сериозно наказание. Учителката е подала заявление за напускане. Абсолютно недопустимо е тригодишно дете да слезе от втория етаж и да излезе на улицата”, заяви Желязкова. 

          Пламена Николова от Националната мрежа за децата смята, че възпитателите са малко на брой.

          „Трябва да се търси нещо повече от случайност и пропуск. Има системен проблем – дали е недостиг на персонал или има пропуски при контрола на входа и изхода, следва и да се намери човешкият фактор, който влияе на безопасността и да се анализира общото между случаите на избягали деца. Трябва и да се потърси какво причинява дискомфорт на децата в детските градини, че да искат да избягат. Освен това трябва да се разговаря и с децата, че е опасно да излизат сами на улицата.

