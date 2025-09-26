Инцидент в столична детска градина: дете излязло само, ръководството наказват директорката

Преди дни 3-годишно момиченце е напуснало самò двора на 151-а детска градина в София, след като е било оставено без надзор. Случаят предизвика сериозно безпокойство сред родителите и поставя въпроси за сигурността и отговорността в детските заведения.
Детето е успяло да отвори врата и да излезе на улицата, след което се е насочило към близък магазин за кафе. Там е забелязано от случайно минаваща жена, която публикува информация за инцидента в социалните мрежи. Именно така родителите разбират какво се е случило.
Според тях ръководството на детската градина се е опитало да прикрие инцидента и не е подало сигнал до компетентните институции, както се изисква по процедура.
Десислава Желязкова, директор на дирекция „Образование“ към Столична община, коментира, че подобни случаи подчертават значението на добрата организация, ефективния контрол и вниманието на персонала в детските заведения.
Пламена Николова от Националната мрежа за децата смята, че възпитателите са малко на брой.
