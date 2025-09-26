Изненада: Тръмп скочи на Нетаняху

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че „няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг“, с което влезе в рязък разрез с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото крайнодясно правителство, които настояват за анексия на палестинската територия.
В изявление пред репортери в четвъртък, малко преди Нетаняху да пристигне в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, Тръмп каза:
На въпрос дали е обсъждал темата директно с Нетаняху, Тръмп беше уклончив, подчертавайки само, че „независимо дали съм говорил с него или не, няма да позволя Израел да анексира Западния бряг.“
Реакции на анализатори
Муин Рабани, сътрудник в Центъра за изследвания на конфликти и хуманитарни науки в Катар, определи думите на Тръмп като „положителни“, но се усъмни дали президентът ще „доведе това докрай“.
„Да придаваш стойност на думите на Тръмп е на собствен риск,“ заяви Рабани, подчертавайки склонността му да сменя позиции.
Потенциален сблъсък с правителството на Нетаняху
Коментарите на Тръмп поставят САЩ в потенциален конфликт с крайнодясната коалиция в Израел, ръководена от финансовия министър Бецалел Смотрич, който живее в незаконно селище и превърна анексията в официална политика.
- През юли Кнесетът гласува с 71 на 13 в полза на необвързваща резолюция за анексия на Западния бряг.
- Смотрич вече обяви план за мащабно разширяване на селища, заявявайки, че това ще „погребе идеята за палестинска държава.“
Международен контекст
- Международният съд в Хага постанови през юли 2024 г., че израелските селища на Западния бряг са незаконни и трябва да бъдат премахнати.
- Няколко държави, включително Австралия, Франция, Великобритания и Канада, предприемат стъпки към признаване на палестинската държавност.
Лостовете на САЩ
Израел остава силно зависим от американската финансова, военна и разузнавателна подкрепа. Промяна в политиката на Вашингтон може да предизвика политическа криза в правителството на Нетаняху, особено сред крайнодесните му партньори.
Войната в Газа и регионални преговори
По отношение на Газа Тръмп накратко заяви, че ситуацията е „много лоша, наистина много лоша.“ Той допусна, че мир може да бъде постигнат „скоро,“ без да даде подробности, но отбеляза, че е провел „много добри разговори“ с лидери на Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан по време на Общото събрание на ООН.