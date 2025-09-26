НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Изненада: Тръмп скочи на Нетаняху

          0
          0
          Снимка: SHAWN THEW / БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че „няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг“, с което влезе в рязък разрез с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото крайнодясно правителство, които настояват за анексия на палестинската територия.

          - Реклама -

          В изявление пред репортери в четвъртък, малко преди Нетаняху да пристигне в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, Тръмп каза:

          „Няма да позволя Израел да анексира Западния бряг. Не. Няма да позволя. Това няма да се случи. Достатъчно е. Време е да спрем.“

          На въпрос дали е обсъждал темата директно с Нетаняху, Тръмп беше уклончив, подчертавайки само, че „независимо дали съм говорил с него или не, няма да позволя Израел да анексира Западния бряг.“

          Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА

          Реакции на анализатори

          Муин Рабани, сътрудник в Центъра за изследвания на конфликти и хуманитарни науки в Катар, определи думите на Тръмп като „положителни“, но се усъмни дали президентът ще „доведе това докрай“.

          „Да придаваш стойност на думите на Тръмп е на собствен риск,“ заяви Рабани, подчертавайки склонността му да сменя позиции.

          Потенциален сблъсък с правителството на Нетаняху

          Коментарите на Тръмп поставят САЩ в потенциален конфликт с крайнодясната коалиция в Израел, ръководена от финансовия министър Бецалел Смотрич, който живее в незаконно селище и превърна анексията в официална политика.

          • През юли Кнесетът гласува с 71 на 13 в полза на необвързваща резолюция за анексия на Западния бряг.
          • Смотрич вече обяви план за мащабно разширяване на селища, заявявайки, че това ще „погребе идеята за палестинска държава.“
          WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар

          Международен контекст

          • Международният съд в Хага постанови през юли 2024 г., че израелските селища на Западния бряг са незаконни и трябва да бъдат премахнати.
          • Няколко държави, включително Австралия, Франция, Великобритания и Канада, предприемат стъпки към признаване на палестинската държавност.

          Лостовете на САЩ

          Израел остава силно зависим от американската финансова, военна и разузнавателна подкрепа. Промяна в политиката на Вашингтон може да предизвика политическа криза в правителството на Нетаняху, особено сред крайнодесните му партньори.

          Войната в Газа и регионални преговори

          По отношение на Газа Тръмп накратко заяви, че ситуацията е „много лоша, наистина много лоша.“ Той допусна, че мир може да бъде постигнат „скоро,“ без да даде подробности, но отбеляза, че е провел „много добри разговори“ с лидери на Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан по време на Общото събрание на ООН.

          Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че „няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг“, с което влезе в рязък разрез с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото крайнодясно правителство, които настояват за анексия на палестинската територия.

          - Реклама -

          В изявление пред репортери в четвъртък, малко преди Нетаняху да пристигне в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, Тръмп каза:

          „Няма да позволя Израел да анексира Западния бряг. Не. Няма да позволя. Това няма да се случи. Достатъчно е. Време е да спрем.“

          На въпрос дали е обсъждал темата директно с Нетаняху, Тръмп беше уклончив, подчертавайки само, че „независимо дали съм говорил с него или не, няма да позволя Израел да анексира Западния бряг.“

          Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА

          Реакции на анализатори

          Муин Рабани, сътрудник в Центъра за изследвания на конфликти и хуманитарни науки в Катар, определи думите на Тръмп като „положителни“, но се усъмни дали президентът ще „доведе това докрай“.

          „Да придаваш стойност на думите на Тръмп е на собствен риск,“ заяви Рабани, подчертавайки склонността му да сменя позиции.

          Потенциален сблъсък с правителството на Нетаняху

          Коментарите на Тръмп поставят САЩ в потенциален конфликт с крайнодясната коалиция в Израел, ръководена от финансовия министър Бецалел Смотрич, който живее в незаконно селище и превърна анексията в официална политика.

          • През юли Кнесетът гласува с 71 на 13 в полза на необвързваща резолюция за анексия на Западния бряг.
          • Смотрич вече обяви план за мащабно разширяване на селища, заявявайки, че това ще „погребе идеята за палестинска държава.“
          WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар

          Международен контекст

          • Международният съд в Хага постанови през юли 2024 г., че израелските селища на Западния бряг са незаконни и трябва да бъдат премахнати.
          • Няколко държави, включително Австралия, Франция, Великобритания и Канада, предприемат стъпки към признаване на палестинската държавност.

          Лостовете на САЩ

          Израел остава силно зависим от американската финансова, военна и разузнавателна подкрепа. Промяна в политиката на Вашингтон може да предизвика политическа криза в правителството на Нетаняху, особено сред крайнодесните му партньори.

          Войната в Газа и регионални преговори

          По отношение на Газа Тръмп накратко заяви, че ситуацията е „много лоша, наистина много лоша.“ Той допусна, че мир може да бъде постигнат „скоро,“ без да даде подробности, но отбеляза, че е провел „много добри разговори“ с лидери на Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан по време на Общото събрание на ООН.

          Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Вярвам, че Турция ще спре вноса на руски петрол

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се...
          Политика

          Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна

          Никола Павлов -
          Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че НАТО и Европейският съюз използват Украйна, за да водят война срещу Русия. Той направи това изявление в...
          Война

          Израелски удар по Сана уби най-малко двама и рани 48

          Владимир Висоцки -
          Най-малко двама души бяха убити, а 48 други бяха ранени при нови израелски въздушни удари по йеменската столица Сана.  Това заяви йеменското здравно министерство, ръководено...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions