Изненада: Тръмп скочи на Нетаняху

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че „няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг“, с което влезе в рязък разрез с израелския премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото крайнодясно правителство, които настояват за анексия на палестинската територия.

В изявление пред репортери в четвъртък, малко преди Нетаняху да пристигне в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, Тръмп каза:

„Няма да позволя Израел да анексира Западния бряг. Не. Няма да позволя. Това няма да се случи. Достатъчно е. Време е да спрем.“

На въпрос дали е обсъждал темата директно с Нетаняху, Тръмп беше уклончив, подчертавайки само, че „независимо дали съм говорил с него или не, няма да позволя Израел да анексира Западния бряг.“

Реакции на анализатори

Муин Рабани, сътрудник в Центъра за изследвания на конфликти и хуманитарни науки в Катар, определи думите на Тръмп като „положителни“, но се усъмни дали президентът ще „доведе това докрай“.

„Да придаваш стойност на думите на Тръмп е на собствен риск,“ заяви Рабани, подчертавайки склонността му да сменя позиции.

Потенциален сблъсък с правителството на Нетаняху

Коментарите на Тръмп поставят САЩ в потенциален конфликт с крайнодясната коалиция в Израел, ръководена от финансовия министър Бецалел Смотрич, който живее в незаконно селище и превърна анексията в официална политика.

През юли Кнесетът гласува с 71 на 13 в полза на необвързваща резолюция за анексия на Западния бряг.

Смотрич вече обяви план за мащабно разширяване на селища, заявявайки, че това ще „погребе идеята за палестинска държава."

Международен контекст

Международният съд в Хага постанови през юли 2024 г. , че израелските селища на Западния бряг са незаконни и трябва да бъдат премахнати.

постанови през , че израелските селища на Западния бряг са незаконни и трябва да бъдат премахнати. Няколко държави, включително Австралия, Франция, Великобритания и Канада, предприемат стъпки към признаване на палестинската държавност.

Лостовете на САЩ

Израел остава силно зависим от американската финансова, военна и разузнавателна подкрепа. Промяна в политиката на Вашингтон може да предизвика политическа криза в правителството на Нетаняху, особено сред крайнодесните му партньори.

Войната в Газа и регионални преговори

По отношение на Газа Тръмп накратко заяви, че ситуацията е „много лоша, наистина много лоша.“ Той допусна, че мир може да бъде постигнат „скоро,“ без да даде подробности, но отбеляза, че е провел „много добри разговори“ с лидери на Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан по време на Общото събрание на ООН.