МОН тества шестокласниците с онлайн изпит по математика

Министерството на образованието и науката (МОН) организира Национално входно ниво по математика за учениците от 6. клас, което ще се проведе онлайн на 3 октомври. Продължителността на изпита ще бъде 40 минути.

Според МОН, резултатите от изследването ще се използват като инструмент за подкрепа, който да покаже къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. По преценка на учителя и при желание от страна на ученика, те може да бъдат вписани като текуща оценка.

Проучването се провежда именно в 6. клас – период, в който учениците преминават от начален към прогимназиален етап, често се срещат с нови учители, а понякога и сменят училище и среда. Целта е да се проследи как този преход влияе на резултатите по математика, както и дали наблюдаваният спад в по-горните класове се дължи на натовареността на учебното съдържание, смяната на средата или други фактори.

Централизираното входно ниво ще подпомогне ранното откриване на затрудненията и пропуските на учениците, така че заедно с учителите си да могат да работят приоритетно върху тях. Освен това, изследването ще предостави обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за подобряване на математическата грамотност и възможни промени в учебните програми.

Всяко училище ще получи обобщени справки с резултатите, въз основа на които ще може да извърши собствен анализ и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.