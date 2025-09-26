Клара Армандова: Романът ми „Танцът на делфините“ е моето бягство от реалността

Това каза актрисата Клара Армандова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Армандова обясни, че книгата, която пише, до голяма степен е автобиографична. Тя обясни, че романът обхваща периода 1950-1989 година.
Това каза актрисата Клара Армандова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Армандова обясни, че книгата, която пише, до голяма степен е автобиографична. Тя обясни, че романът обхваща периода 1950-1989 година.
Това каза актрисата Клара Армандова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Армандова обясни, че книгата, която пише, до голяма степен е автобиографична. Тя обясни, че романът обхваща периода 1950-1989 година.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg