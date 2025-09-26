НА ЖИВО
          Клара Армандова: Романът ми „Танцът на делфините" е моето бягство от реалността

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Романът ми „Танцът на делфините“ е моето бягство от реалността.“

          Това каза актрисата Клара Армандова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Армандова обясни, че книгата, която пише, до голяма степен е автобиографична. Тя обясни, че романът обхваща периода 1950-1989 година.

          „Всичко, което ми се е случвало през този период, е оказало влияние върху самия текст и така той е свързан едновременно с българската ни обща история, но и с моята лична такава“, каза още гостенката.

