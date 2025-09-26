Кметът на район „Искър“: Ако подминем насилието с мълчание, утре ще се превърне в норма

„Изразявам дълбокото си възмущение и апелирам към всички да подходим с необходимата сериозност и отговорност към проблема с насилието – не само над деца, но и между самите тях. Родителите имат първата и най-голяма отговорност да възпитават децата си в уважение, дисциплина и човечност. Ако днес подминем насилието с мълчание, утре то ще се превърне в норма“, заяви районният кмет Петко Краев след появата на скандален клип.

Вчера в социалните мрежи се разпространи видео, на което група момичета упражняват насилие над своя съученичка – удрят я, скубят я и я карат да коленичи и да целува обувки.

Кадрите предизвикаха буря от обществено възмущение. От Агенцията за закрила на детето поискаха от ГДБОП да премахне видеото, а антимафиотите потвърдиха, че работят по случая.

Две от нападателките учат в 4 ОУ „Джон Атанасов“ в район „Искър“. Кметът Краев уточни, че вече са проведени разговори с МВР и СДВР и институциите са предприели всички необходими действия.