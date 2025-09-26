Коко Гоф с добро начало в опит да защити титлата си от Пекин

Коко Гоф започна успешно участието си на WTA 1000 в Пекин. Една от фаворитните в надпреварата регистрира резултат от 6-4, 6-0 срещу Камила Рахимова.

Шампионката от миналата година спаси осем брейкбола в първия сет, но впоследствие спечели последните седем гейма в мача, за да запише общо 11-ата си победа в китайската столица.

За нея предстои мач срещу Лейла Фернандес, която даде едва два гейма на Мария Сакари – 6-2, 6-0 за час и 14 минути игра.