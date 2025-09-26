НА ЖИВО
          Коко Гоф с добро начало в опит да защити титлата си от Пекин

          В следващия кръг американката ще се изправи срещу Лейла Фернандес

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Коко Гоф започна успешно участието си на WTA 1000 в Пекин. Една от фаворитните в надпреварата регистрира резултат от 6-4, 6-0 срещу Камила Рахимова.

          Шампионката от миналата година спаси осем брейкбола в първия сет, но впоследствие спечели последните седем гейма в мача, за да запише общо 11-ата си победа в китайската столица.

          За нея предстои мач срещу Лейла Фернандес, която даде едва два гейма на Мария Сакари – 6-2, 6-0 за час и 14 минути игра.

          Футбол

          Купа на България: ЦСКА и Левски с приемливи противници

          Николай Минчев -
          С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути...
          Футбол

          Четирима отсъстващи играчи за Левски преди мача довечера

          Николай Минчев -
          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е днес...
          Тенис

          Григор Димитров ще вземе участие АТР 500 във Виена

          Николай Минчев -
          Григор Димитров е в списъка с участници на силния АТР 500 тенис-турнир във Виена. Надпреварата в австрийската столица е една от трите, в които...

