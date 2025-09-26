НА ЖИВО
          Колчетата пред паркинга на парламента: Фирмата получи акт от Столичния инспектора

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която миналата седмица е разкопала настилката от жълти павета и е поставила антипаркинг колчета пред служебния вход на парламента.

          „Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня“, заяви Терзиев.

          Кметът призова и прокуратурата да установи и накаже „истинския виновник, който е възложил тази безобразна злоупотреба с културното наследство“.

          ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ) ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

          Проверката е извършена след сигнал от гражданин на 19 септември. Установено е, че работата е извършена без необходимите документи и разрешителни, каквито се изискват особено при обекти с културно-историческо значение. Фирмата е получила срок да представи документация, но не го е направила, поради което е съставен акт. Материалите са изпратени и в Министерството на културата и в направление „Архитектура и градоустройство“ за допълнителни санкции.

          „Когато „държавници“ с главно „Д“ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавността. Никой няма право да заграбва за себе си онова, което принадлежи на всички“, подчерта Терзиев в публикация в социалните мрежи.

