Колчетата пред паркинга на парламента: Фирмата получи акт от Столичния инспектора

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която миналата седмица е разкопала настилката от жълти павета и е поставила антипаркинг колчета пред служебния вход на парламента.
Кметът призова и прокуратурата да установи и накаже „истинския виновник, който е възложил тази безобразна злоупотреба с културното наследство“.
Проверката е извършена след сигнал от гражданин на 19 септември. Установено е, че работата е извършена без необходимите документи и разрешителни, каквито се изискват особено при обекти с културно-историческо значение. Фирмата е получила срок да представи документация, но не го е направила, поради което е съставен акт. Материалите са изпратени и в Министерството на културата и в направление „Архитектура и градоустройство“ за допълнителни санкции.
А ПОРЪЧИТЕЛЯ????
Коя е фирмата и #КОЙ стои зад нея?
Дотук добре! За прокуратурата смятам, че ще започнат да каканижат и в крайна сметка няма да накажат дебелото Дъ.