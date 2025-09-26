Костадинов: Вот на недоверие за безводието няма да има заради МЕЧ

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи във „Фейсбук“, че партията на Радостин Василев МЕЧ е отказала да даде необходимите подписи за вота на недоверие срещу правителството заради водната криза.

По думите му вотът е бил готов още на 16 юли и вече е събрал 43 подписа, но са нужни още пет, които от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ не са предоставили.

„Така вот на недоверие за безводието няма да има“, пише Костадинов.

Той посочва, че „Възраждане“ по принцип подписва всички искания за вот на недоверие, независимо от мотивите, за да „разклаща правителството“, като припомня подкрепата си за вот на „Величие“ за сметищата и за този на ПП–ДБ.

Костадинов критикува Василев заради отказа, като заявява, че това решение на практика е подкрепа за управляващата коалиция. Той допълва, че МЕЧ няма да подкрепи и искането за оставка на председателката на парламента Наталия Киселова. По-рано днес Василев обаче каза, че подкрепа по тази тема ще има.