          Костадинов: Вот на недоверие за безводието няма да има заради МЕЧ

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи във „Фейсбук“, че партията на Радостин Василев МЕЧ е отказала да даде необходимите подписи за вота на недоверие срещу правителството заради водната криза.

          По думите му вотът е бил готов още на 16 юли и вече е събрал 43 подписа, но са нужни още пет, които от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ не са предоставили.

          Така вот на недоверие за безводието няма да има“, пише Костадинов.

          Той посочва, че „Възраждане“ по принцип подписва всички искания за вот на недоверие, независимо от мотивите, за да „разклаща правителството“, като припомня подкрепата си за вот на „Величие“ за сметищата и за този на ПП–ДБ.

          „МЕЧ“ отговори на „Възраждане“: Ще подкрепим отстраняването на Киселова, но не и вота „МЕЧ“ отговори на „Възраждане“: Ще подкрепим отстраняването на Киселова, но не и вота

          Костадинов критикува Василев заради отказа, като заявява, че това решение на практика е подкрепа за управляващата коалиция. Той допълва, че МЕЧ няма да подкрепи и искането за оставка на председателката на парламента Наталия Киселова. По-рано днес Василев обаче каза, че подкрепа по тази тема ще има.

          Единствената опозиция на ГЕРБ и ДПС в България е „Възраждане““, завършва публикацията си Костадинов.

