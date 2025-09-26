Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия

Първи набези срещу частите от Паметника на Съветската армия. Крадци са нахлули в имота, в който се съхраняват елементите, отрязани преди близо 2 години. Няма липси, увериха от областната управа на София. Води се разследване, съобщиха от прокуратурата.

Рано сутринта в четвъртък охранителят на склада, където се намират отрязаните части, чува шум. Крадците се вмъкнали с взлом от съседен имот. След като ги забелязва, пазачът веднага подава сигнал до полицията, предаде БНТ.

От областната администрация увериха, че всички части са налични, в изрядно състояние, опаковани и непокътнати. Проверка на място установи, че елементите – включително първият отрязан – ръката на съветския войник, държаща оръжие – все още са в двора на халето, но вече почти всички са покрити с найлон.

Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника. Откакто фигурите са преместени там, в охраната участва и кучето Месечко.

В съобщението си областната администрация уточнява, че извършителят е установен и допълва, че ще продължи да предприема всички необходими мерки за защитата на поверените ѝ движими и недвижими вещи. Без отговор обаче остават въпросите кой ще бъде новият „дом“ на монумента и кога и къде ще бъдат експонирани отделните части.

На 20 километра от склада – обратно в Княжеската градина, в сърцето на София – столичани и чужденци също се чудят какво ще стане с оставения постамент, който е ограден и прилича на строителна площадка. Въпреки че държавата плаща и за тези ограждения, те вече са надраскани с графити.