      петък, 26.09.25
          Крими

          Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Първи набези срещу частите от Паметника на Съветската армия. Крадци са нахлули в имота, в който се съхраняват елементите, отрязани преди близо 2 години. Няма липси, увериха от областната управа на София. Води се разследване, съобщиха от прокуратурата.

          Рано сутринта в четвъртък охранителят на склада, където се намират отрязаните части, чува шум. Крадците се вмъкнали с взлом от съседен имот. След като ги забелязва, пазачът веднага подава сигнал до полицията, предаде БНТ.

          От областната администрация увериха, че всички части са налични, в изрядно състояние, опаковани и непокътнати. Проверка на място установи, че елементите – включително първият отрязан – ръката на съветския войник, държаща оръжие – все още са в двора на халето, но вече почти всички са покрити с найлон.

          Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника. Откакто фигурите са преместени там, в охраната участва и кучето Месечко.

          В съобщението си областната администрация уточнява, че извършителят е установен и допълва, че ще продължи да предприема всички необходими мерки за защитата на поверените ѝ движими и недвижими вещи. Без отговор обаче остават въпросите кой ще бъде новият „дом“ на монумента и кога и къде ще бъдат експонирани отделните части.

          На 20 километра от склада – обратно в Княжеската градина, в сърцето на София – столичани и чужденци също се чудят какво ще стане с оставения постамент, който е ограден и прилича на строителна площадка. Въпреки че държавата плаща и за тези ограждения, те вече са надраскани с графити.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

