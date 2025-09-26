Купа на България: ЦСКА и Левски с приемливи противници

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите „сините“ ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър.
Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг.
На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.
Втори предварителен кръг:
Спартак Пд – Пирин Благоевград
Бдин Видин – Етър
Черноломец Попово – Севлиево
Партизан Червен Бряг – Миньор Перник
Ком Берковица – Янтра
Ямбол – Вихрен Сандански
Рилски спортист – Беласица
Ловеч – Черноморец 1919 Бургас
Ботев Нови Пазар – Спортист Своге
Хаково – Спартак Пл
Витоша Бистрица – Локомотив ГО
Септември Тервел – Марек
Бенковски-Исперих – Дунав
Германея – Фратрия
Металург Перник – Хебър
Загорец – почива
Заб: Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври
1/16 – финали:
Партизан Червен Бряг/Миньор Перник – Черно море
Бдин Видин/Етър – Добруджа
Ком Берковица/Янтра – ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица – Локомотив Сф
Хаково/Спартак Пл – Ботев Пловдив
Ямбол/Вихрен Сандански – Спартак Вн
Металург Перник/Хебър – Левски
Германея/Фратрия – Арда
Септември Тервел/Марек – Монтана
Спартак Пд/Пирин Благоевград – Славия
Бенковски-Исперих/Дунав – Локомотив Пд
Ботев Нови Пазар/Спортист Своге – Септември София
Черноломец Попово/Севлиево – ЦСКА
Витоша Бистрица/Локомотив ГО – Берое
Ловеч/Черноморец 1919 Бургас – Лудогорец
Загорец – Ботев Враца
Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври.