Купа на България: ЦСКА и Левски с приемливи противници

С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите „сините“ ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър.

- Реклама -

Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг.

На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.

Втори предварителен кръг:

Спартак Пд – Пирин Благоевград

Бдин Видин – Етър

Черноломец Попово – Севлиево

Партизан Червен Бряг – Миньор Перник

Ком Берковица – Янтра

Ямбол – Вихрен Сандански

Рилски спортист – Беласица

Ловеч – Черноморец 1919 Бургас

Ботев Нови Пазар – Спортист Своге

Хаково – Спартак Пл

Витоша Бистрица – Локомотив ГО

Септември Тервел – Марек

Бенковски-Исперих – Дунав

Германея – Фратрия

Металург Перник – Хебър

Загорец – почива

Заб: Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври

1/16 – финали:

Партизан Червен Бряг/Миньор Перник – Черно море

Бдин Видин/Етър – Добруджа

Ком Берковица/Янтра – ЦСКА 1948

Рилски спортист/Беласица – Локомотив Сф

Хаково/Спартак Пл – Ботев Пловдив

Ямбол/Вихрен Сандански – Спартак Вн

Металург Перник/Хебър – Левски

Германея/Фратрия – Арда

Септември Тервел/Марек – Монтана

Спартак Пд/Пирин Благоевград – Славия

Бенковски-Исперих/Дунав – Локомотив Пд

Ботев Нови Пазар/Спортист Своге – Септември София

Черноломец Попово/Севлиево – ЦСКА

Витоша Бистрица/Локомотив ГО – Берое

Ловеч/Черноморец 1919 Бургас – Лудогорец

Загорец – Ботев Враца

Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври.