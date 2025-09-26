НА ЖИВО
          Купа на България: ЦСКА и Левски с приемливи противници

          Мачовете от етапа, в който се включват елитните отбори, ще се играят в периода 28-30 октомври

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути жребии. На 1/16-финалите „сините“ ще срещнат победителя от двубоя между третодивизионния Металург и втородивизионния Хебър.

          Лудогорец пък ще започве защитата ана трофея с един измежду Ловеч и Черноморец Бургас. Двата тима играят помежду си във вткория предваритеблен кръг.

          На пръв поглед лесен изглежда и жребият на ЦСКА. Финалистът от миналото издание ще чака развръзката в Попово, където местния Черноломец приема втородивизионния Севлиево.

          Втори предварителен кръг:
          Спартак Пд – Пирин Благоевград
          Бдин Видин – Етър
          Черноломец Попово – Севлиево
          Партизан Червен Бряг – Миньор Перник
          Ком Берковица – Янтра
          Ямбол – Вихрен Сандански
          Рилски спортист – Беласица
          Ловеч – Черноморец 1919 Бургас
          Ботев Нови Пазар – Спортист Своге
          Хаково – Спартак Пл
          Витоша Бистрица – Локомотив ГО
          Септември Тервел – Марек
          Бенковски-Исперих – Дунав
          Германея – Фратрия
          Металург Перник – Хебър
          Загорец – почива

          Заб: Мачовете от този етап ще се играят в периода 8-14 октомври

          1/16 – финали:
          Партизан Червен Бряг/Миньор Перник – Черно море
          Бдин Видин/Етър – Добруджа
          Ком Берковица/Янтра – ЦСКА 1948
          Рилски спортист/Беласица – Локомотив Сф
          Хаково/Спартак Пл – Ботев Пловдив
          Ямбол/Вихрен Сандански – Спартак Вн
          Металург Перник/Хебър – Левски
          Германея/Фратрия – Арда
          Септември Тервел/Марек – Монтана
          Спартак Пд/Пирин Благоевград – Славия
          Бенковски-Исперих/Дунав – Локомотив Пд
          Ботев Нови Пазар/Спортист Своге – Септември София
          Черноломец Попово/Севлиево – ЦСКА
          Витоша Бистрица/Локомотив ГО – Берое
          Ловеч/Черноморец 1919 Бургас – Лудогорец
          Загорец – Ботев Враца

          Мачовете от този етап ще се играят в периода 28-30 октомври.

