Лалов алармира: Поредно нарушение на закона от прокурор от Русе

За поредно нарушение на закона от прокурор Иво Георгиев от Окръжна прокуратура – Русе алармира адвокат Методи Лалов, защитник на подсъдимия 15-годишен младеж, един от участниците в побоя над шефа на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров.

Съдът постанови връщане на незаконно иззетите мобилен телефон и СИМ-карта на непълнолетния след жалба на Лалов срещу отказа на прокурора да ги върне.

По думите на адвоката, вещите нямат доказателствена стойност по делото, а изземването им е било „злоупотреба“ с цел проверка за евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови близки.

Лалов изразява опасения, че информацията в телефона може да е изтрита или манипулирана.

„Следва дело за обезщетение за това нарушение на органите на досъдебното производство“, подчертава адвокатът.

Той отправя и публичен въпрос към Борислав Сарафов, Даниел Митов и Росен Желязков: „Имате ли да кажете нещо?“