НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Лалов алармира: Поредно нарушение на закона от прокурор от Русе

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За поредно нарушение на закона от прокурор Иво Георгиев от Окръжна прокуратура – Русе алармира адвокат Методи Лалов, защитник на подсъдимия 15-годишен младеж, един от участниците в побоя над шефа на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров.

          - Реклама -

          Съдът постанови връщане на незаконно иззетите мобилен телефон и СИМ-карта на непълнолетния след жалба на Лалов срещу отказа на прокурора да ги върне.

          „Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия „Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия

          По думите на адвоката, вещите нямат доказателствена стойност по делото, а изземването им е било „злоупотреба“ с цел проверка за евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови близки.

          Лалов изразява опасения, че информацията в телефона може да е изтрита или манипулирана.

          „Следва дело за обезщетение за това нарушение на органите на досъдебното производство“, подчертава адвокатът.

          Той отправя и публичен въпрос към Борислав Сарафов, Даниел Митов и Росен Желязков: „Имате ли да кажете нещо?“

          За поредно нарушение на закона от прокурор Иво Георгиев от Окръжна прокуратура – Русе алармира адвокат Методи Лалов, защитник на подсъдимия 15-годишен младеж, един от участниците в побоя над шефа на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров.

          - Реклама -

          Съдът постанови връщане на незаконно иззетите мобилен телефон и СИМ-карта на непълнолетния след жалба на Лалов срещу отказа на прокурора да ги върне.

          „Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия „Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия

          По думите на адвоката, вещите нямат доказателствена стойност по делото, а изземването им е било „злоупотреба“ с цел проверка за евентуални записи, уличаващи полицейския шеф и негови близки.

          Лалов изразява опасения, че информацията в телефона може да е изтрита или манипулирана.

          „Следва дело за обезщетение за това нарушение на органите на досъдебното производство“, подчертава адвокатът.

          Той отправя и публичен въпрос към Борислав Сарафов, Даниел Митов и Росен Желязков: „Имате ли да кажете нещо?“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Възрастно семейство бе пребито и ограбено в Плевенско

          Новинарски Екип -
          Възрастно семейство е било нападнато и ограбено в дома си в село Дебово, област Плевен, съобщиха от полицията.
          Общество

          18-километрово задръстване на АМ „Тракия“ в посока Пловдив заради ремонт

          Новинарски Екип -
          Километрично задръстване от около 18 км се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив. Причината е ремонт на пътния участък в района.
          Общество

          ОБРАТ: Цяла „Дружба 2“ остава без вода не за 3, а за 8 дни

          Никола Павлов -
          Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. „Дружба 2“ ще бъде за 8 дни, вместо обявените от директора на „Топлофикация“ 2–3 дни. Това става...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions