НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Лалов: Освободеният за уронване на престижа на съдебната власт Гешев вече е адвокат в Перник

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият главен прокурор Иван Гешев, освободен предсрочно от поста си заради уронване престижа на съдебната власт, официално е вписан като адвокат в Адвокатската колегия – Перник. Това е станало на 23 септември, съобщи адвокат Методи Лалов, позовавайки се на адвокатския регистър, където са посочени негови адреси на кантора както в Перник, така и в София.

          - Реклама -

          Гешев предприе този ход веднага след изтичането на двугодишната забрана по Закона за адвокатурата – разпоредба, която ограничава възможността бивши съдии, прокурори или следователи, освободени по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, да упражняват адвокатска дейност. За него срокът изтече през юни.

          Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева

          През 2023 г. Гешев вече беше направил опит да се впише в Адвокатската колегия в Кюстендил, но тогава Обединението на свободните адвокати (ОСА) възрази, че той е бил отстранен именно заради уронване престижа на съдебната власт и че в свои изказвания често е поставял адвокатите в негативна светлина. ОСА настоя, че адвокатурата „не бива да е пристан за скандално потънали в съдебната власт гемии“.

          Иван Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. През 2020 г., докато оглавяваше държавното обвинение, стана ясно, че е приет за докторант в катедра „Международно право и международни отношения“ на Югозападния университет. Деканът на факултета и негов научен ръководител доц. Николай Марин потвърди тогава тази информация. В адвокатския регистър обаче фигурира единствено, че Гешев има висше образование – без подробности за евентуална защитена докторантура.

          Бившият главен прокурор Иван Гешев, освободен предсрочно от поста си заради уронване престижа на съдебната власт, официално е вписан като адвокат в Адвокатската колегия – Перник. Това е станало на 23 септември, съобщи адвокат Методи Лалов, позовавайки се на адвокатския регистър, където са посочени негови адреси на кантора както в Перник, така и в София.

          - Реклама -

          Гешев предприе този ход веднага след изтичането на двугодишната забрана по Закона за адвокатурата – разпоредба, която ограничава възможността бивши съдии, прокурори или следователи, освободени по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, да упражняват адвокатска дейност. За него срокът изтече през юни.

          Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева

          През 2023 г. Гешев вече беше направил опит да се впише в Адвокатската колегия в Кюстендил, но тогава Обединението на свободните адвокати (ОСА) възрази, че той е бил отстранен именно заради уронване престижа на съдебната власт и че в свои изказвания често е поставял адвокатите в негативна светлина. ОСА настоя, че адвокатурата „не бива да е пристан за скандално потънали в съдебната власт гемии“.

          Иван Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. През 2020 г., докато оглавяваше държавното обвинение, стана ясно, че е приет за докторант в катедра „Международно право и международни отношения“ на Югозападния университет. Деканът на факултета и негов научен ръководител доц. Николай Марин потвърди тогава тази информация. В адвокатския регистър обаче фигурира единствено, че Гешев има висше образование – без подробности за евентуална защитена докторантура.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          По време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край с. Рупите археолозите, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински, откриха още един...
          Политика

          „МЕЧ“ отговори на „Възраждане“: Ще подкрепим отстраняването на Киселова, но не и вота

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви в парламента, че партията му ще подкрепи искането за сваляне на председателя на Народното събрание...
          Общество

          Кметът на район „Искър“: Ако подминем насилието с мълчание, утре ще се превърне в норма

          Никола Павлов -
          „Изразявам дълбокото си възмущение и апелирам към всички да подходим с необходимата сериозност и отговорност към проблема с насилието – не само над деца,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions