Лалов: Освободеният за уронване на престижа на съдебната власт Гешев вече е адвокат в Перник

Бившият главен прокурор Иван Гешев, освободен предсрочно от поста си заради уронване престижа на съдебната власт, официално е вписан като адвокат в Адвокатската колегия – Перник. Това е станало на 23 септември, съобщи адвокат Методи Лалов, позовавайки се на адвокатския регистър, където са посочени негови адреси на кантора както в Перник, така и в София.

Гешев предприе този ход веднага след изтичането на двугодишната забрана по Закона за адвокатурата – разпоредба, която ограничава възможността бивши съдии, прокурори или следователи, освободени по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, да упражняват адвокатска дейност. За него срокът изтече през юни.

През 2023 г. Гешев вече беше направил опит да се впише в Адвокатската колегия в Кюстендил, но тогава Обединението на свободните адвокати (ОСА) възрази, че той е бил отстранен именно заради уронване престижа на съдебната власт и че в свои изказвания често е поставял адвокатите в негативна светлина. ОСА настоя, че адвокатурата „не бива да е пристан за скандално потънали в съдебната власт гемии“.

Иван Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. През 2020 г., докато оглавяваше държавното обвинение, стана ясно, че е приет за докторант в катедра „Международно право и международни отношения“ на Югозападния университет. Деканът на факултета и негов научен ръководител доц. Николай Марин потвърди тогава тази информация. В адвокатския регистър обаче фигурира единствено, че Гешев има висше образование – без подробности за евентуална защитена докторантура.