Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че НАТО и Европейският съюз използват Украйна, за да водят война срещу Русия. Той направи това изявление в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, по време на срещата на външните министри от страните от Г-20, предаде Ройтерс.

„Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече обявиха реална война на моята страна и пряко се замесиха в нея“, заяви Лавров, като повтори позицията на Москва, че именно Западът е провокирал конфликта.

Коментарите му дойдоха след като американският президент Доналд Тръмп остро осмя действията на Москва и заяви, че според него „Украйна може да си възвърне всички окупирани територии, а Русия изглежда като хартиен тигър“.

Великобритания отхвърли думите на Лавров. Британската външна министърка Ивет Купър призова руския дипломат да остане в залата, когато започна речта си, и подчерта: