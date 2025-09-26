Левски се изложи на „Лаута“

Левски допусна първо поражение за сезона, след като загуби с 0:1 гостуването си на Локомотив Пловдив. „Черно-белите“ изиграха много добър тактически мач и се възползваха от грешка на Майкон през първата част, когато Хуан Переа открадна топката и я вкара в мрежата на „сините“. Мачът обаче ще се запомни и с големия брой индивидуални грешки за футболистите на Хулио Велаксес, които освен това не успяха да намерят верния път към вратата на „смърфовете“.

Така Локомотив събра 19 точки и изостава само на 1 от „сините“, които обаче имат мач по-малко. Само две седмици „черно-белите“ изпуснаха победата и срещу основния фаворит за титлата Лудогорец, завършвайки 1:1.

НАЧАЛО НА МАЧА

Още в началото на мача домакините създадоха интересна ситуация, при която Жулиен Лами стреля, топката се удари в защитник на Левски и попадна в ръцете на Вуцов.

В 5-ата минута Левски направи добра атака чрез Мустафа Сангаре. Нападателят на „сините“ влезе на скорост в наказателното поле на Локомотив, но стреля слабо и Милосавлйевич спаси.

В 10-ата минута гостите стигнаха до опасен пряк свободен удар. Енцо Еспиноса извърши нарушение срещу Марин Петков около ъгъла на наказателното поле. Петков стреля, топката се удари в стената и излезе в ъглов удар.

„Черно-белите“ стигнаха до удар в 12-ата минута, когато Ефе Али стреля от дистанция, но в ръцете на Светослав Вуцов.

В 14-ата минута се получи напрежение между двата отбора при изпълнение на ъглов удар пред вратата на Локомотив. Мустафа Сангаре и Каталин Иту получиха по един жълт картон, но след това напрежението продължи, но без допълнителни санкции.

ПРЕКЪСВАНЕ НА МАЧА

Срещата бе прекъсната за 3 минути в 17-ата минута заради димка, която феновете запалиха на стадиона.

Левски имаше добър шанс за гол в 29-ата минута, когато Марин Петков центрира, Кристиан Димитров отигра с глава, но топката бе лесна плячка за Боян Милосавлйевич.

ГОЛ ЗА ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Локомотив поведе в 33-ата минута. „Сините“ имаха възможност да изпълнят ъглов удар, след който топката бе избита от защитата и стигна чак до Светослав Вуцов. Той пусна към Майкон, който обаче направи две кошмарни грешки. Първо ритна топката в тялото на Хуан Переа, успя да си я вземе отново, но я настъпи, нападателят я открадна, влезе в наказателното поле и вкара за 1:0.

В 38-ата минута Левски имаше възможност да изпълни опасен пряк свободен удар. Евертон стреля опасно, но защитник на Локомотив изби в ъглов удар с глава. След последвалото центриране не се случи нищо опасно.

В третата минута от продължението на първото полувреме Левски създаде напрежение в наказателното поле на Локомотив Пловдив, след пряк свободен удар, но не се намери човек от „сините“, който да бутне топката в мрежата на домакините.

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ

НАЧАЛО НА ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ

Треньорите на двата отбора не направиха смени с началото на втората част. Двата отбора не успяха да създадат сериозни положения в първите минути.

В 52-ата минута Локомотив Пловдив създаде сериозна ситуация пред вратата на Левски. Лами стигна до топката, след като Светослав Вуцов увиса, но се забави със секунда с паса към Парвиз Умарбаев и Вуцов поправи грешката си.

В 56-ата минута Локомотив пропусна още една добра възможност. „Черно-белите“ направиха контраатака Хуан Переа се озова сам срещу вратаря, след като топката бе върната от Радослав Кирилов, но изпрати в аут. Реферът след това отсъди нарушение срещу Кирилов.

Светослав Вуцов изби топката в 63-ата минута, когато Каталин Иту излезе на добра стрелкова позиция и стреля, но стражът на „сините“ се справи.

Последваха още няколко добри ситуации за домакините, но „черно-белите“ не успяха да се възползват от елементарни грешки, които направиха играчите на Левски.

В 68-ата минута Мустафа Сангаре стреля с глава, но топката попадна в ръцете на Милосавлйевич.

Само 3 минути по-късно Евертон стреля от дистанция, но стражът на Локомотив се справи.

В 78-ата минута Левски изпълни пряк свободен удар, Мустафа Сангаре стреля с глава, но без проблеми Милосавлйевич спаси.

В 90-ата минута Макун стреля от дистанция, но стражът на Локомотив Пловдив се справи перфектно.