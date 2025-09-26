НА ЖИВО
          Лига Европа – Резултати от четвъртък

          Победи за Щутгарт, Панатинайкос, Астън Вила, Порто, Лион, ФКСБ, Лил и Генк

          Снимка: bnr.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Йънг Бойс – Панатинайкос 1:4

          Рейнджърс – Генк 0:1

          Утрехт – Лион 0:1

          Ференцварош – Виктория Пилзен 1:1

          Залцбург – Порто 0:1

          Щутгарт – Селта Виго 2:1

          Астън Вила – Болоня 1:0

          Го Ахед Ийгълс – ФКСБ 0:1

          Лил – Бран 2:1

          Силен Левандовски допринесе за неочаквано трудна победа на Барселона

          Барселона постигна пета победа за сезона след успех над домакина Реал Овиедо. Срещата от пестия кръг на Ла Лига завърши при резултат 1:3 в...
          Астън Вила остави проблемите зад себе си с успех над Болоня

          Астън Вила победи Болоня с 1:0 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на "Вила Парк". Единственото попадение в...
          Щутгарт надигра Селта, но накрая трепети

          Щутгарт надигра Селта Виго на „MHP-Арена“, но победи само с 2:1 в мач от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Швабите поведоха...

