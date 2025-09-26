Лига Европа – Резултати от четвъртък

Йънг Бойс – Панатинайкос 1:4
Рейнджърс – Генк 0:1
Утрехт – Лион 0:1
Ференцварош – Виктория Пилзен 1:1
Залцбург – Порто 0:1
Щутгарт – Селта Виго 2:1
Астън Вила – Болоня 1:0
Го Ахед Ийгълс – ФКСБ 0:1
Лил – Бран 2:1
Победи за Щутгарт, Панатинайкос, Астън Вила, Порто, Лион, ФКСБ, Лил и Генк
