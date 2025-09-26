НА ЖИВО
          Локомотив (Пловдив) победи Левски с гол на Хуан Переа

          Локомотив (Пловдив) победи Левски с гол на Хуан Переа

          Локомотив (Пловдив) постигна ценна победа над Левски с 1:0 в мач от десетия кръг на Първа лига. Това бе първо поражение за „сините“ през сезона.

          Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа в 33-ата минута, след грешка в отбраната на гостите. Вратарят Милосавлевич запази мрежата си суха, въпреки опитите на Левски да изравни през втората част.

          С триумфа „смърфовете“ взеха важни три точки и зарадваха феновете си на „Лаута“.


