      петък, 26.09.25
          Война

          Лукашенко: Путин има много добро предложение за прекратяване на войната в Украйна

          Беларуският президент Александър Лукашенко заяви след срещата си с Владимир Путин в петък, че руският лидер ще обяви „много добро предложение“ за прекратяване на войната в Украйна. По думите на Лукашенко предложението е получило широка подкрепа от САЩ.

          Лукашенко, който разговаря с Путин в Москва повече от пет часа, не разкри съдържанието на предложението. Той добави, че то е било представено на американския президент Доналд Тръмп по време на срещата му с Путин в Аляска миналия месец.

          „Президентът Путин и аз обсъдихме това, но няма да говоря за него. Самият президент ще го каже. Това е добро предложение за Украйна, предложения, които бяха чути от Доналд Тръмп в Аляска, наред с други места, и отнесени във Вашингтон за разглеждане и обсъждане. Много добро предложение“, каза беларуският лидер.

          „Ако украинците не приемат тези предложения, ще бъде както в началото на специалната военна операция“, добави Лукашенко, използвайки термина на Москва за войната в Украйна. „Ще бъде дори по-зле – те ще загубят Украйна“.

