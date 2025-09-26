НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Мане и Роналдо изстреляха Ал-Насър еднолично на върха

          Португалската звезда се разписа в 35-ата минута и вече има 946 гола в кариерата си.

          0
          12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кристиано Роналдо вкара гол, а Ал-Насър демонстрира шампионските си амбиции, след като победи с 2:0 като гост основния си конкурент за титлата в Саудитска Арабия Ал-Итихад и оглави еднолично класирането. Португалската звезда се разписа в 35-ата минута и вече има 946 гола в кариерата си.

          - Реклама -

          Другият герой за Ал-Насър беше Садио Мане. Сенегалецът откри резултата в 9-ата минута, а след това асистира за попадението на Роналдо, който е втори в листата на стрелците в СПЛ с 4 попадения, едно по-малко от съотборника си Жоао Феликс.

          И двата отбора бяха с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. Преди началото на двубоя Роналдо се поздрави с Карим Бензема, с когото дълги години водеха атаката на Реал Мадрид.

          Още в 9-ата минута гостите поведоха със зрелищно попадение на Мане. Кингсли Коман демонстрира скорост и техника по десния фланг, след което центрира към Мане, а неговото воле с левия крак остави без отговор стража на Ал-Итихад Предраг Райкович.

          Кристиано Роналдо вкара гол, а Ал-Насър демонстрира шампионските си амбиции, след като победи с 2:0 като гост основния си конкурент за титлата в Саудитска Арабия Ал-Итихад и оглави еднолично класирането. Португалската звезда се разписа в 35-ата минута и вече има 946 гола в кариерата си.

          - Реклама -

          Другият герой за Ал-Насър беше Садио Мане. Сенегалецът откри резултата в 9-ата минута, а след това асистира за попадението на Роналдо, който е втори в листата на стрелците в СПЛ с 4 попадения, едно по-малко от съотборника си Жоао Феликс.

          И двата отбора бяха с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. Преди началото на двубоя Роналдо се поздрави с Карим Бензема, с когото дълги години водеха атаката на Реал Мадрид.

          Още в 9-ата минута гостите поведоха със зрелищно попадение на Мане. Кингсли Коман демонстрира скорост и техника по десния фланг, след което центрира към Мане, а неговото воле с левия крак остави без отговор стража на Ал-Итихад Предраг Райкович.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Седмицата на Марсилия – понеделник победа, петък победа

          Станимир Бакалов -
          Олимпик Марсилия спечели 6 точки в рамките на няколко дни. След като в понеделник марсилци победиха в отложеното дерби срещу ПСЖ с 1:0, в...
          Спорт

          Байерн разгроми Вердер, Хари Кейн влезе в „Клуб 100“

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен продължава с перфектното си представяне в Бундеслигата от началото на сезона. Баварците разгромиха с 4:0 Вердер Бремен в двубой от петия кръг...
          Футбол

          Локомотив (Пловдив) победи Левски с гол на Хуан Переа

          Владимир Висоцки -
          Локомотив (Пловдив) победи Левски с гол на Хуан Переа Локомотив (Пловдив) постигна ценна победа над Левски с 1:0 в мач от десетия кръг на Първа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions