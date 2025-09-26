„МЕЧ“ отговори на „Възраждане“: Ще подкрепим отстраняването на Киселова, но не и вота

Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви в парламента, че партията му ще подкрепи искането за сваляне на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Той уточни, че МЕЧ имат и собствени мотиви за този ход, свързани с разпадането на тяхната парламентарна група и със „несправянето на Киселова с работата на парламента“.

В четвъртък „Възраждане“ събра 80 подписа за отстраняването на Киселова, като подкрепа за искането дадоха и ПП-ДБ.

Василев обаче категорично заяви, че МЕЧ няма да предостави нужните 5 подписа, за да може „Възраждане“ да внесе вот на недоверие към правителството на тема „безводието в страната“. По думите му, днес „Възраждане“ са връчили на МЕЧ мотивите на вота, събрани в 5 страници, като са настояли веднага да се запознаят с тях и незабавно да ги подпишат – условие, което МЕЧ отхвърля.