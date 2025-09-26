„Милион пъти преживя всичко отново“ – директорът за тормоза над ученичката

Нов случай на насилие между деца предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Кадри, показващи жестока агресия между ученички, бяха разпространени в четвъртък от възрастен, който се е натъкнал на клип с насилието.
- Реклама -
На видеото се вижда как група момичета, на видима възраст около 12–13 години, тормозят свое връстниче. Те я удрят, дърпат я за косата и я принуждават да коленичи, да целува обувките им и да се моли, като в определен момент настояват да си свали дрехите.
Случаят предизвика остри реакции от страна на обществото, като мнозина призоваха за незабавна намеса на институциите и строги мерки срещу насилието в училищна възраст.
По думите й нападнатото дете е на същата възраст като другите две възпитанички на училището й.
Тя помоли хората в социалните мрежи да не търсят сензация, когато става въпрос за съдбата на деца.
По думите й за децата следва санкция след решение на педагогически съвет.
Предвидените санкции са две по-сериозни – предупреждение за преместване и окончателно преместване в друго училище. Сред по-леките мерки е преместване в друга паралелка.
Нов случай на насилие между деца предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Кадри, показващи жестока агресия между ученички, бяха разпространени в четвъртък от възрастен, който се е натъкнал на клип с насилието.
- Реклама -
На видеото се вижда как група момичета, на видима възраст около 12–13 години, тормозят свое връстниче. Те я удрят, дърпат я за косата и я принуждават да коленичи, да целува обувките им и да се моли, като в определен момент настояват да си свали дрехите.
Случаят предизвика остри реакции от страна на обществото, като мнозина призоваха за незабавна намеса на институциите и строги мерки срещу насилието в училищна възраст.
По думите й нападнатото дете е на същата възраст като другите две възпитанички на училището й.
Тя помоли хората в социалните мрежи да не търсят сензация, когато става въпрос за съдбата на деца.
По думите й за децата следва санкция след решение на педагогически съвет.
Предвидените санкции са две по-сериозни – предупреждение за преместване и окончателно преместване в друго училище. Сред по-леките мерки е преместване в друга паралелка.