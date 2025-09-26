НА ЖИВО
          Мирчев за случая с осъдената в Русия българка: Къде е МВнР?

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира казуса с Росица Георгиева, българка с руски произход, осъдена в Русия заради онлайн коментари в подкрепа на „Руския доброволчески корпус“ (РДК) и позиция, че „Крим е бил и отново ще бъде украински“.

          По думите на Мирчев, руският режим е превърнал държавата в „бухалка“, която наказва несъгласните, а обвинението за „публично оправдаване на тероризма“ е абсурдно.

          Той подчерта, че в Русия „за свободно слово пращат в затворнически лагер“ и предупреди, че подобни режими действат постепенно, докато гражданите не осъзнаят, че е твърде късно.

          Мирчев постави въпроси към българските власти:

          • Къде е МВнР по този казус?
          • Каква защита оказва държавата?

          Той припомни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обещал съдействие за българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна, но по случая с Георгиева няма подобна реакция.

