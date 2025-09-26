НА ЖИВО
      петък, 26.09.25
          Нетаняху: Смазахме по-голямата част от терористичната машина

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на Хамас и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“, предаде АФП.

          Премиерът подчерта, че Израел е постигнал стратегически успехи през последната година, включително:

          • удари по иранската ядрена програма;
          • убийството на лидера на Хизбула Хасан Насрала в Ливан.
          Нетаняху категорично отхвърли обвиненията в „геноцид“ в Газа и използване на „глад“ като военна тактика. По думите му, Израел всъщност „храни населението на разрушената палестинска територия“.

          „Тези, които разпространяват клеветническите обвинения за геноцид срещу Израел, не са по-добри от тези, които разпространяваха клеветническите обвинения срещу евреите през Средновековието“, заяви израелският премиер.

