Нетаняху: Смазахме по-голямата част от терористичната машина

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на Хамас и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“, предаде АФП.

Премиерът подчерта, че Израел е постигнал стратегически успехи през последната година, включително:

удари по иранската ядрена програма;

убийството на лидера на Хизбула Хасан Насрала в Ливан.

Нетаняху категорично отхвърли обвиненията в „геноцид“ в Газа и използване на „глад“ като военна тактика. По думите му, Израел всъщност „храни населението на разрушената палестинска територия“.