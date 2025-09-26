НА ЖИВО
          ОБРАТ: Цяла „Дружба 2" остава без вода не за 3, а за 8 дни

          Никола Павлов
          Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. „Дружба 2“ ще бъде за 8 дни, вместо обявените от директора на „Топлофикация“ 2–3 дни.

          Това става ясно от съобщение до живеещите в района заради планирания 90-дневен ремонт на мрежата, който започва на 2 октомври.

          Съобщението гласи, че целта на прекъсването е монтиране на арматура и подготовка за ремонтните дейности. Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради.

          Директорът на „Топлофикация София“ инж. Петър Петров по-рано увери, че:

          • услугата ще бъде спряна за целия квартал за 3 дни,
          • реалното прекъсване за абонатите ще бъде между 7 и 15 дни,
          • възможно е ремонтът да се ускори, ако тръбите са в по-добро състояние от очакваното.
          В новото уведомление до абонатите се казва, че топлоподаването ще бъде спряно от 2 октомври (сутринта) до 9 октомври (вечерта) – почти три пъти по-дълго от първоначално обещаното.

          От „Топлофикация“ уточняват, че тази подготовка ще даде техническа възможност услугата да бъде временно възстановявана към част от жилищата, докато по други се работи. Дружеството уверява, че ще положи усилия прекъсването да е по-кратко.

          Все още не е ясно кои ще са фирмите-изпълнители на ремонта, тъй като договорите по обществената поръчка за над 57 млн. лв. не са публикувани.

