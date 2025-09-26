Обвиненият за бруталното убийство в Смолян остава в ареста, заплашил е и друг човек

42-годишният Ненчо Великов Ненчев от Сливен остава за постоянно в ареста с решение на Окръжния съд – Смолян. Мярката „задържане под стража“ беше постановена по искане на прокуратурата, която изтъкна наличието на всички предпоставки за най-тежката форма на неотклонение.

Ненчев е обвинен за убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол на 21 септември 2025 г. край екопътека „Невястата“ до Пампорово. Според обвинението той е нанесъл на жертвата 14 прободни и прорезни рани с нож, довели до смърт от остра кръвозагуба.

🔹 По данни на прокуратурата, обвиняемият е проследил Христов чрез GPS устройство в автомобила му, напръскал го е с лютив спрей и след това го нападнал с нож.

🔹 На мястото е присъствала и 39-годишната Д.А. – бивша приятелка на Ненчев, която той заплашил с убийство, закопчал с белезници, но тя успяла да избяга и прекарала нощта укрита в скален процеп.

🔹 Обвиняемият е признал извършеното и заявил, че е искал да възстанови връзката си с жената.

Прокурор Симов посочи, че става дума за тежко престъпление, извършено пред свидетел и с предварителна подготовка, като единствената адекватна мярка е постоянно задържане. Д.А. е поставена под физическа охрана.

Пред съда Ненчев заяви, че се съгласява с искането на прокуратурата, но служебният му защитник пледира за по-лека мярка, като твърдеше, че оборудването (палатка, спрей, компас) е било за планински преход.

Ненчев е IT специалист, участник в ултрамаратони и подготвен за оцеляване в планински условия. Срещу него вече има и друго досъдебно производство за грабеж.