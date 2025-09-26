ОГРОМЕН СКАНДАЛ! Тръмп за Ердоган: Той знае най-добре как се манипулират избори (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика скандал – този път заради непремерени коментари по време на срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Още в началото Тръмп за пореден път заяви, че „изборите през 2020 г. са били манипулирани и Джо Байдън е станал президент с измама“. След това, с полуусмивка, посочи към госта си:

„Той най-добре знае от всички как се манипулират избори“.

Ердоган реагира с неловко мълчание, като реши да не отвръща.

Впоследствие Тръмп подчерта, че двамата са приятели „от много дълго време“, нарече турския лидер „силен човек“ и каза, че е свършил „страхотна работа“ в Турция.

Trump to Erdogan: "He knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends." pic.twitter.com/GUWD3jGmKP — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025

⚠️ Изказването му за манипулирането на изборите предизвика остри реакции в Турция, където опозицията от месеци осъжда влошаването на демокрацията и ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен във фалшифициране на диплома. Случаят предизвика международни протести и критики срещу нарастващия авторитаризъм на Ердоган.

Ердоган е на власт от 2003 г. – първо като министър-председател, а след 2014 г. като президент. Ранните опити за сближаване със Запада отстъпиха място на концентрация на власт и ограничаване на противниците.

През цялата среща Тръмп изразяваше уважението си към Ердоган, без да споменава проблемите с човешките права или политическите репресии в Турция. За критиците му това е още едно доказателство за неговата склонност да хвали лидери с авторитарен стил – както е правил в миналото с Владимир Путин, Ким Чен Ун и Жаир Болсонаро.