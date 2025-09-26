НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          ОГРОМЕН СКАНДАЛ! Тръмп за Ердоган: Той знае най-добре как се манипулират избори (ВИДЕО)

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика скандал – този път заради непремерени коментари по време на срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

          - Реклама -

          Още в началото Тръмп за пореден път заяви, че „изборите през 2020 г. са били манипулирани и Джо Байдън е станал президент с измама“. След това, с полуусмивка, посочи към госта си:

          „Той най-добре знае от всички как се манипулират избори“.

          Ердоган реагира с неловко мълчание, като реши да не отвръща.

          Впоследствие Тръмп подчерта, че двамата са приятели „от много дълго време“, нарече турския лидер „силен човек“ и каза, че е свършил „страхотна работа“ в Турция.

          ⚠️ Изказването му за манипулирането на изборите предизвика остри реакции в Турция, където опозицията от месеци осъжда влошаването на демокрацията и ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен във фалшифициране на диплома. Случаят предизвика международни протести и критики срещу нарастващия авторитаризъм на Ердоган.

          Ердоган е на власт от 2003 г. – първо като министър-председател, а след 2014 г. като президент. Ранните опити за сближаване със Запада отстъпиха място на концентрация на власт и ограничаване на противниците.

          През цялата среща Тръмп изразяваше уважението си към Ердоган, без да споменава проблемите с човешките права или политическите репресии в Турция. За критиците му това е още едно доказателство за неговата склонност да хвали лидери с авторитарен стил – както е правил в миналото с Владимир Путин, Ким Чен Ун и Жаир Болсонаро.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика скандал – този път заради непремерени коментари по време на срещата си в Белия дом с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

          - Реклама -

          Още в началото Тръмп за пореден път заяви, че „изборите през 2020 г. са били манипулирани и Джо Байдън е станал президент с измама“. След това, с полуусмивка, посочи към госта си:

          „Той най-добре знае от всички как се манипулират избори“.

          Ердоган реагира с неловко мълчание, като реши да не отвръща.

          Впоследствие Тръмп подчерта, че двамата са приятели „от много дълго време“, нарече турския лидер „силен човек“ и каза, че е свършил „страхотна работа“ в Турция.

          ⚠️ Изказването му за манипулирането на изборите предизвика остри реакции в Турция, където опозицията от месеци осъжда влошаването на демокрацията и ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен във фалшифициране на диплома. Случаят предизвика международни протести и критики срещу нарастващия авторитаризъм на Ердоган.

          Ердоган е на власт от 2003 г. – първо като министър-председател, а след 2014 г. като президент. Ранните опити за сближаване със Запада отстъпиха място на концентрация на власт и ограничаване на противниците.

          През цялата среща Тръмп изразяваше уважението си към Ердоган, без да споменава проблемите с човешките права или политическите репресии в Турция. За критиците му това е още едно доказателство за неговата склонност да хвали лидери с авторитарен стил – както е правил в миналото с Владимир Путин, Ким Чен Ун и Жаир Болсонаро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Екшън: Пиян мъж откри стрелба в Пловдив

          Камелия Григорова -
          Полицаи от Първо РУ – Пловдив са се отзовали вчера сутринта на сигнал за грубо нарушение на обществения ред. Около 8:00 ч. в квартал „Беломорски“...
          Общество

          Зафиров: Време е за решения, а не за търсене на вина

          Никола Павлов -
          „Срещнахме се с кмета и управителя на местното ВиК дружество. Тук сме, за да се запознаем на място с проблемите и да видим как...
          Общество

          София ще бъде домакин на кръгла маса, посветена на проблемитe със затлъстяването.

          Новинарски Екип -
          В рамките на форума ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с разпространението на заболяването и неговите последствия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions