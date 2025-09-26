Огромна изненада: Бивш британски премиер е готов да управлява Газа

Бившият британски премиер Тони Блеър (1997–2007) се надява да ръководи международен преходен управителен орган за ивицата Газа след края на военната операция на Израел, съобщи „Икономист“.

Идеята е част от мирен план, изготвен от Института „Тони Блеър“ (TBI) със съдействието на САЩ. Предвижда се структурата да получи 5-годишен мандат на ООН, за да действа като „върховен политически и легитимен орган“.

Ако бъде одобрена, Блеър ще ръководи 7-членен съвет и ще разполага с 25-членен секретариат за наблюдение на управлението на палестинския анклав.

„Той е готов да жертва времето си. Той наистина иска да сложи край на тази война“, казва източник пред списанието.

Според „Дейли Телеграф“, кандидатурата му вече е получила подкрепа от зетя на американския президент Джаред Кушнер и специалния пратеник Стивън Уиткоф.

Въпреки това, планът среща сериозна опозиция в Близкия изток. Критиците припомнят ролята на Блеър в подкрепа на американското нахлуване в Ирак през 2003 г., както и оценяват като неефективна работата му като специален представител на Квартета за мирния процес (2007–2015).

Според „Икономист“ съпротива срещу назначаването му могат да окажат както палестинският президент Махмуд Абас, така и „Хамас“, както и израелското ръководство.