Осъдиха условно шофьор, убил 12-годишен велосипедист 

Окръжният съд във Велико Търново осъди на три години условно Петър И. Д. за катастрофата в Лясковец през 2022 г., при която загина 12-годишен велосипедист.

Шофьорът е признал вината си, тъй като като е управлявал с превишена скорост и без нужната предпазливост.

Наказанието е с 5-годишен изпитателен срок, като подсъдимият е лишен и от право да шофира за три години. Съдът отчете смекчаващи вината обстоятелства и съпричиняване от страна на пострадалия.

Решението може да се обжалва пред Апелативния съд.

