НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Осъдиха условно шофьор, убил 12-годишен велосипедист 

          0
          37
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Окръжният съд във Велико Търново осъди на три години условно Петър И. Д. за катастрофата в Лясковец през 2022 г., при която загина 12-годишен велосипедист.

          - Реклама -

          Шофьорът е признал вината си, тъй като като е управлявал с превишена скорост и без нужната предпазливост.

          Наказанието е с 5-годишен изпитателен срок, като подсъдимият е лишен и от право да шофира за три години. Съдът отчете смекчаващи вината обстоятелства и съпричиняване от страна на пострадалия.

          Решението може да се обжалва пред Апелативния съд.

          Окръжният съд във Велико Търново осъди на три години условно Петър И. Д. за катастрофата в Лясковец през 2022 г., при която загина 12-годишен велосипедист.

          - Реклама -

          Шофьорът е признал вината си, тъй като като е управлявал с превишена скорост и без нужната предпазливост.

          Наказанието е с 5-годишен изпитателен срок, като подсъдимият е лишен и от право да шофира за три години. Съдът отчете смекчаващи вината обстоятелства и съпричиняване от страна на пострадалия.

          Решението може да се обжалва пред Апелативния съд.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Задържаха над 159 000 евро недекларирана валута на „Капитан Андреево“

          Новинарски Екип -
          Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" задържаха недекларирани 159 480 евро, с левова равностойност 311 915,77 лева.
          Крими

          Бивша служителка в столичен мол извърши обир за над 16 хиляди лева

          Камелия Григорова -
          Софийска районна прокуратура повдигна обвинения срещу мъж и жена за кражба от магазин в столичен мол. На 22 септември 2025 г. двамата – К.К....
          Общество

          Илияна Илиева е новият директор на  „Паркове и градски градини“

          Камелия Григорова -
          Столична община назначи Илияна Илиева за нов директор на Общинското предприятие „Паркове и градски градини“. Смяната е част от стратегията за реформиране и модернизиране...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions