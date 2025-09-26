По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му

Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер беше отложено заради влошено здравословно състояние на обвиняемия.

Процесът се води по искане на Софийската градска прокуратура, която повдигна нови обвинения срещу Искендер във връзка с продажби на имоти и евентуални злоупотреби с евросредства. При по-старото производство, на втора инстанция, вече беше отказано неговото временно отстраняване от длъжност, съобщи Нова тв.

Наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви:

„В последния момент защитата представи документи, с които се твърди, че обвиняемият е със здравословен статус, който не позволява участието му в съдебното заседание.“

Той подчерта, че прокуратурата иска отстраняването от длъжност, защото според нея Искендер пречи на нормалния ход на производството – не се представят всички изисквани документи от администрацията и се оказва влияние върху свидетели.

Обвиненията обхващат няколко имота, като подробности са описани в диспозитива на обвинението.

Адвокатът на кмета, Димитър Георгиев, заяви, че клиентът му се е свързал с него и е съобщил, че се чувства много зле.