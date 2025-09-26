Победата на Барселона над Реал Овиедо се оказа пирова

В четвъртък вечер Барселона постигна пета победа от 6 мача в испанското първенство. Каталунците надиграха домакина Реал Овиедо с 1:3, като се наложи да правят обрат в хода на мача. След двубоя стана ясно, че двамата играчи са получили сериозни контузии и ще отсъстват от терените за няколко седмици. Става дума за Рафиня и Жоан Гарсия.

Според официалното съобщение на шампионите бразилският атакуващ страж няма да играе до средата на октомври, а липсата на стража ще бъде малко по-продължителна.

Информацията от клуба гласи:

„Играчът Рафиня има контузия в средната третина на двуглавия мускул на дясното бедро. Приблизителният период на възстановяване е около 3 седмици“, гласи официалното съобщение на Барселона за бразилското крило, което бе заменено снощи в 66-ата минута на мача с Овиедо.

„Играчът Жоан Гарсия е претърпял разкъсване на медиалната връзка на лявото коляно. Утре той ще бъде опериран чрез артроскопия от д-р Жоан Карлес Монлау. Предполагаемият период на възстановяване е от 4 до 6 седмици, в зависимост от неговото състояние“.