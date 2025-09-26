Подготвят първия „Магазин за хората“ – целта е да отвори до края на годината

Активно се работи по финализирането на продуктовия асортимент за първия „Магазин за хората“, съобщиха от Министерството на земеделието в отговор на запитване на „24 часа“ относно забавянето на откриването на обекта, планиран за септември в Пловдивска област.
В момента се водят разговори с партньори и доставчици, за да се осигури селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство. Амбицията е още при старта да бъдат предложени поне 30 основни продукта, като целта е магазинът да отвори врати преди края на годината.
От министерството подчертават, че приоритет за ръководството на дружеството е устойчиво начало и пълна прозрачност.
Решението за създаването на веригата „Магазин за хората“ беше включено в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Основната ѝ цел е да осигури широк обществен достъп до храни и стоки от първа необходимост на ниски цени, с търговски надценки до 10% и приоритет към продукти от български производители.
Новото държавно дружество „Магазин за хората“ ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август. В момента се финализират всички необходими административни и юридически процедури – включително издаване на разрешителни, откриване на банкови сметки и други задължителни стъпки.
От Министерството на земеделието подчертават, че стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие на инициативата, така че да бъде гарантирана устойчивостта ѝ в дългосрочен план.
