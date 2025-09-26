НА ЖИВО
          Полски алпинист направи историческо спускане със ски от връх Еверест (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Полският алпинист Анджей Баргел направи историческо спускане със ски от връх Еверест без кислородна бутилка

          Полският алпинист и скиор Анджей Баргел стана първият човек в света, който се е спуснал със ски от връх Еверест (8849 м) без използване на кислородна бутилка.

          Изкачването до най-високия връх на планетата е отнело повече време от предвиденото заради обилен снеговалеж, съобщиха от екипа му в официално изявление.

          Баргел е прекарал 16 часа в т.нар. „зона на смъртта“ – на височина над 8000 метра – без допълнителен кислород. На върха е останал само няколко минути, преди да обуе ските си и да започне историческото спускане.

          37-годишният поляк вече е добре познат в алпийските среди – през 2018 г. той стана първият човек, спуснал се със ски и от втория по височина връх в света – К2 (8611 м) в Каракорум.

