Поредно безобразие: Опитаха да откраднат елементи от Паметника на Съветската армия

Опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия бе предотвратен на 25 септември 2025 г. в с. Лозен, съобщи областният управител на София Стефан Арсов.

- Реклама -

Инцидентът е станал около 5:20 часа сутринта. Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, кражбата е осуетена незабавно.

Какво се знае до момента:

Дежурните охранители са забелязали опита за посегателство и веднага са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация.

На място са пристигнали екипи на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

Всички елементи на паметника са запазени, опаковани по надлежния ред и непокътнати.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е образувала досъдебно производство и вече е установила извършителя.

Позицията на областния управител

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения – елементите са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние“, заяви Стефан Арсов.

Областната администрация София уверява, че ще продължи да следи стриктно за опазването на всички поверени ѝ вещи и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита.