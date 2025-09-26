НА ЖИВО
          Поредно безобразие: Опитаха да откраднат елементи от Паметника на Съветската армия

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия бе предотвратен на 25 септември 2025 г. в с. Лозен, съобщи областният управител на София Стефан Арсов.

          Инцидентът е станал около 5:20 часа сутринта. Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, кражбата е осуетена незабавно.

          Какво се знае до момента:

          • Дежурните охранители са забелязали опита за посегателство и веднага са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация.
          • На място са пристигнали екипи на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.
          • Всички елементи на паметника са запазени, опаковани по надлежния ред и непокътнати.
          • Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е образувала досъдебно производство и вече е установила извършителя.
          Позицията на областния управител

          Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения – елементите са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние“, заяви Стефан Арсов.

          Областната администрация София уверява, че ще продължи да следи стриктно за опазването на всички поверени ѝ вещи и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

