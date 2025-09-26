Премиерът Желязков обсъди глобалните предизвикателства с Антонио Гутериш в Ню Йорк

Премиерът Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Двамата обсъдиха световните конфликти, ролята на България в международния контекст и приноса на страната ни в рамките на ООН, като част от отбелязването на 70-годишнината от членството на България в организацията.

В рамките на срещата премиерът представи и новия постоянен представител на България в ООН – Гергана Караджова, която поема ръководството на мисията ни в Ню Йорк от тази година.

„С генералния секретар г-н Гутериш имахме много добър, приятелски и съдържателен разговор. Наред с актуални теми от дневния ред на организацията, изразихме и своите притеснения относно продължаващите глобални напрежения, но също така изразихме и оптимизъм, че с колективни усилия **има възможности за напредък и трайни решения“, посочи премиерът Желязков.

Сред обсъдените теми е била и ролята на България в европейския и черноморския регион, включително предизвикателствата, свързани с нарастващите потребности от сигурност, стабилност и сътрудничество.