      петък, 26.09.25
          Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          По време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край с. Рупите археолозите, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински, откриха още един детайл от статуя на Херакъл.

          Според учените, героят е изобразен с трите златни ябълки от градината на Хесперидите – резултат от неговия 11-ти подвиг – които е държал в лявата си ръка.

          В публикация на Archaeologia Bulgarica се показва и римска статуя с подобна иконография, за да се добие представа как е изглеждала фигурата на Херакъл в цялост.

          Археолозите подчертават, че не губят надежда да открият и останалите липсващи части от скулптурата.

