Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

По време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край с. Рупите археолозите, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински, откриха още един детайл от статуя на Херакъл.

Според учените, героят е изобразен с трите златни ябълки от градината на Хесперидите – резултат от неговия 11-ти подвиг – които е държал в лявата си ръка.

В публикация на Archaeologia Bulgarica се показва и римска статуя с подобна иконография, за да се добие представа как е изглеждала фигурата на Херакъл в цялост.

Археолозите подчертават, че не губят надежда да открият и останалите липсващи части от скулптурата.