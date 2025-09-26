Радев: Борисов е ужасно зависим от Пеевски не само политически, аз какво съм виновен?

Президентът Румен Радев отхвърли обвиненията, че не е склонен да работи с правителството. Изявлението си той направи пред журналисти в Националния дворец на културата, където приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на МУ – София.
По повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Радев заяви:
Президентът подчерта, че още от първия ден на мандата на това правителство е протегнал ръка за сътрудничество – чрез срещи, кръгли маси с бизнеса и образователните институции, както и с инициативи за привличане на инвестиции и стимулиране на икономическия ръст.
Въпреки това, по думите му, министрите не присъстват на подобни събития:
Радев даде пример и с отсъствието на представители на правителството при подписването на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Япония в Токио през май.
В заключение президентът отправи призив към Борисов:
- Реклама -
