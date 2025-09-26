Радев: Борисов е ужасно зависим от Пеевски не само политически, аз какво съм виновен?

Президентът Румен Радев отхвърли обвиненията, че не е склонен да работи с правителството. Изявлението си той направи пред журналисти в Националния дворец на културата, където приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на МУ – София.

По повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Радев заяви:

„Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически.“

Президентът подчерта, че още от първия ден на мандата на това правителство е протегнал ръка за сътрудничество – чрез срещи, кръгли маси с бизнеса и образователните институции, както и с инициативи за привличане на инвестиции и стимулиране на икономическия ръст.

Въпреки това, по думите му, министрите не присъстват на подобни събития:

„Каня министри, но те получават забрана от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов.“

Радев даде пример и с отсъствието на представители на правителството при подписването на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Япония в Токио през май.

В заключение президентът отправи призив към Борисов: