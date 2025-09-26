Румен Радев участва в тържественото връчване на дипломите на лекари по дентална медицина

Президентът Румен Радев приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София. В Националния дворец на културата се състоя тържественото връчвнане на дипломите им.
Държавният глава изрази признателността си към посветилите живота си на толкова трудната и благородна професия в най-сложната област на човешкото познание – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто.
Какво ли им е било на присъстващите и на тези, които получават дипломите си от този индивид… Ако бях на тяхно място, щях да пропусна помпозността, за да си я получа на по-късен етап.
Ще чакат лично Шиши да им я връчи нали ??
Марияна Филипова Еквивалентно е.