      петък, 26.09.25
          Начало България Общество

          Румен Радев участва в тържественото връчване на дипломите на лекари по дентална медицина

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Президентът Румен Радев приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София. В Националния дворец на културата се състоя тържественото връчвнане на дипломите им.

          Държавният глава изрази признателността си към посветилите живота си на толкова трудната и благородна професия в най-сложната област на човешкото познание – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто.

          „Да създадеш лекар е мисия. Вие дарявате не само здраве, дарявате и естетика, и самочувствие“, подчерта Румен Радев и открои безспорната лидерска роля на Факултета по дентална медицина. Президентът благодари на ръководството и преподавателски състав за това, че съхраняват, създават и развиват богати традиции, но и внедряват в процеса на обучение нови технологии, развиват перспективни методи и разгръщат изследователски програми. „С постоянство и завидна всеотдайност вие формирате поколения отговорни, знаещи и можещи млади лекари“, заяви държавният глава.

