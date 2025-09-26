НА ЖИВО
          Само 1/10 от децата без родители у нас имат разрешение за пълно осиновяване

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От близо 8000 деца, лишени от родителска грижа у нас, само около 850 имат разрешение за пълно осиновяване. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на кръгла маса в Националния пресклуб на БТА, организирана от Българската асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО).

          По думите му, от тези деца:

          • 3700 са настанени при близки и роднини,
          • останалите живеят в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип.

          „Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на едни деца и се отнема на други – да намерят своето семейство,“ каза Кръстев.

          Той подчерта, че най-добрият шанс е любящо семейство, независимо от биологичната връзка.

          Зам.-министърът подкрепи идеята за по-ранна възможност за осиновяване, когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна, и настоя за искреност на осиновителските намерения.

          Кръстев припомни, че през 2023 г. са направени промени в Семейния кодекс, които удължават периода на последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване. Това, по думите му, ще гарантира по-добра адаптация и стабилност в новите семейства.

          Той обърна внимание и на случаите на разсиновяване:

          „Шокът за детето може да е сериозен. Затова засилваме подготовката на кандидат-осиновителите.“

          Кръстев призова обществото да подкрепя хората, които решават да осиновят:

          „Това ще е началото на един нов щастлив живот.“

          Кръглата маса поставя началото на Националните информационни седмици за осиновяването, които тази година ще се проведат в края на септември и началото на октомври.

