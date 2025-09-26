Сблъсък: Южна Корея откри огън по севернокорейски кораб

Южнокорейските военни потвърдиха, че рано в петък са произвели предупредителни изстрели, за да отблъснат севернокорейски търговски кораб, който е прекосил западната морска граница между двете държави, предава The Independent.

Инцидентът е станал около 5:00 часа сутринта близо до остров Бенгньонг. След изстрелите корабът се е оттеглил. Няма данни севернокорейските сили да са реагирали.

От Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея заявиха, че действията им са в пълно съответствие с оперативните процедури и с цел защита на териториалните води.

Подобни инциденти не са рядкост – южнокорейските военни редовно извършват предупредителни изстрели срещу севернокорейски патрули или кораби.

Морската граница е била сцена на тежки сблъсъци в миналото – през 2010 г. Северна Корея обстреля южнокорейски остров, а при предполагаемо торпилиране на военноморски кораб загинаха 50 южнокорейци .

През 2022 г. двете държави също си размениха предупредителни изстрели заради преминаване на севернокорейски търговски кораб.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун не признава линията на разделение, очертана след Корейската война (1950–1953), и настоява за нова граница, която навлиза дълбоко в южнокорейските води.

Напрежението на полуострова остава високо – Пхенян продължава с оръжейната си програма и задълбочава съюза си с Москва след началото на войната в Украйна.