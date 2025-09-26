НА ЖИВО
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
          Свят Инциденти

          Сблъсък: Южна Корея откри огън по севернокорейски кораб

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Южнокорейските военни потвърдиха, че рано в петък са произвели предупредителни изстрели, за да отблъснат севернокорейски търговски кораб, който е прекосил западната морска граница между двете държави, предава The Independent.

          Инцидентът е станал около 5:00 часа сутринта близо до остров Бенгньонг. След изстрелите корабът се е оттеглил. Няма данни севернокорейските сили да са реагирали.

          От Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея заявиха, че действията им са в пълно съответствие с оперативните процедури и с цел защита на териториалните води.

          Ким Чен Ун наблюдава тест на нови зенитни ракети в Северна Корея Ким Чен Ун наблюдава тест на нови зенитни ракети в Северна Корея
          • Подобни инциденти не са рядкост – южнокорейските военни редовно извършват предупредителни изстрели срещу севернокорейски патрули или кораби.
          • Морската граница е била сцена на тежки сблъсъци в миналото – през 2010 г. Северна Корея обстреля южнокорейски остров, а при предполагаемо торпилиране на военноморски кораб загинаха 50 южнокорейци.
          • През 2022 г. двете държави също си размениха предупредителни изстрели заради преминаване на севернокорейски търговски кораб.

          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун не признава линията на разделение, очертана след Корейската война (1950–1953), и настоява за нова граница, която навлиза дълбоко в южнокорейските води.

          Напрежението на полуострова остава високо – Пхенян продължава с оръжейната си програма и задълбочава съюза си с Москва след началото на войната в Украйна.

          Свят

          Силно земетресение разтърси западното крайбрежие на САЩ

          Камелия Григорова -
          Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано край бреговете на американския щат Орегон, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Епицентърът е бил...
          Политика

          Изненада: Тръмп скочи на Нетаняху

          Никола Павлов -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че „няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг“, с което влезе в рязък разрез с...
          Политика

          Тръмп: Вярвам, че Турция ще спре вноса на руски петрол

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се...

