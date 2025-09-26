НА ЖИВО
          Седмицата на Марсилия – понеделник победа, петък победа

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Олимпик Марсилия спечели 6 точки в рамките на няколко дни. След като в понеделник марсилци победиха в отложеното дерби срещу ПСЖ с 1:0, в петък отборът обърна Страсбург до 2:1 с гол в 90-ата минута. Така Марсилия поведе в класирането с 4 победи и 2 загуби.

          Марсилия можеше да открие резултата още в 8-ата минута, когато Амин Гуири стреля, но Майк Пендерс спаси.
          В 17-ата минута домакините от Страсбург пратиха топката в мрежата, но попадението на Емануел Емега не бе зачетено заради засада.

          В началото на втората част и Гемисонги Уатара вкара гол, който първоначално не бе зачетен, но след преглед с ВАР се оказа, че няма засада и домакините поведоха.

          В 78-ата минута Марсилия изравни – Пиер-Емерик Обамеянг стигна до отскочилата топка и я прати в мрежата за 1:1.
          Последва натиск на гостите. Първо Пиер-Емил Хьойберг пропусна, но в 92-ата минута резултатът стана 2:1 за Марсилия. Майкъл Мурийо овладя топката в наказателното поле и я изпрати във вратата на домакините.

