Серхио Бускетс информира, че това е последният му сезон като активен футболист

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс обяви в социалните си мрежи, че ще прекрати състезателната си кариера в края на настоящия сезон в Мейджър лийг сокър (МЛС). През последните дни се появиха слухове, че легендата на Барселона ще сложи край на кариерата си в края на годината, когато изтича договорът му с гранда от МЛС, въпреки че старши треньорът на Хавиер Масчерано ги отхвърли.

Бускетс се оттегли от международния футбол през 2022 година след отпадането на Испания на осминафиналите на Световното първенство. Сега вече е решил да сложи край на бляскавата си клубна кариера.

37-годишният футболист премина в Интер Маями през 2023 година, след като прекара близо две десетилетия в Барса. По-късно неговите бивши съотборници Лионел Меси, Жорди Алба и Луис Суарес последваха стъпките му, за да се присъединят към него в Маями.