      петък, 26.09.25
          Начало Свят Общество

          Швейцария ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Швейцария обяви, че ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа, съобщи Ройтерс.

          Все още няма яснота кога ще се осъществи евакуацията заради тежката ситуация в анклава, но се координират действия със СЗО, която поддържа списъци с пациенти. Децата и придружаващите ги роднини ще преминат през проверки за сигурност, а при пристигането си ще влязат в процедура за предоставяне на убежище.

          Разходите за координация и транспорт ще бъдат поети от правителството, а медицинските грижи – от кантоните или болниците.

          По данни на СЗО около 19 000 пациенти чакат евакуация от Газа, включително 4000 деца с тежки наранявания или заболявания.

          Войната, започнала след нападението на „Хамас“ в Израел през октомври 2023 г., е отнела живота на над 65 000 палестинци, сочат местните здравни власти.

