НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Силен Левандовски допринесе за неочаквано трудна победа на Барселона

          Каталунците надвиха като гости Реал Овиедо с 3:1

          0
          0
          Снимка: www.facebook.com/fcbarcelona
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Барселона постигна пета победа за сезона след успех над домакина Реал Овиедо. Срещата от пестия кръг на Ла Лига завърши при резултат 1:3 в полза на каталунците. Хората на Ханзи Флик трябваше да правят обрат, след като Рейна откри в 33-та минута. Две попадения на Левандовски и гол на Араухо през втората част осигуриха триумфа на шампионите.

          - Реклама -

          Въпреки трудностите успехът на Барса се оказа напълно заслужен, след като гостите отправиха 22 удара към противниковата врата, от които 10 шута бяха точни. Освен това печелившите състезатели регистрираха 80 процента владеене на топката и 0 изпълнени корнера.

          С победата си Блаугранас събраха 16 точки и са на 2 пункта от безгрешния водач Реал Мадрид. За каталунците предстои домакинство на Реал Сосиедад и супер сблъсък с ПСЖ в Шампионската лига. От своя страна Овиедо заема място в зоната на изпадащите в испанското първенство.

          Барселона постигна пета победа за сезона след успех над домакина Реал Овиедо. Срещата от пестия кръг на Ла Лига завърши при резултат 1:3 в полза на каталунците. Хората на Ханзи Флик трябваше да правят обрат, след като Рейна откри в 33-та минута. Две попадения на Левандовски и гол на Араухо през втората част осигуриха триумфа на шампионите.

          - Реклама -

          Въпреки трудностите успехът на Барса се оказа напълно заслужен, след като гостите отправиха 22 удара към противниковата врата, от които 10 шута бяха точни. Освен това печелившите състезатели регистрираха 80 процента владеене на топката и 0 изпълнени корнера.

          С победата си Блаугранас събраха 16 точки и са на 2 пункта от безгрешния водач Реал Мадрид. За каталунците предстои домакинство на Реал Сосиедад и супер сблъсък с ПСЖ в Шампионската лига. От своя страна Овиедо заема място в зоната на изпадащите в испанското първенство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лига Европа – Резултати от четвъртък

          Николай Минчев -
          Йънг Бойс - Панатинайкос 1:4 Рейнджърс - Генк 0:1 Утрехт - Лион 0:1 Ференцварош - Виктория Пилзен 1:1 Залцбург - Порто 0:1 Щутгарт - Селта Виго 2:1 Астън Вила -...
          Спорт

          Астън Вила остави проблемите зад себе си с успех над Болоня

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила победи Болоня с 1:0 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на "Вила Парк". Единственото попадение в...
          Спорт

          Щутгарт надигра Селта, но накрая трепети

          Станимир Бакалов -
          Щутгарт надигра Селта Виго на „MHP-Арена“, но победи само с 2:1 в мач от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Швабите поведоха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions