Силен Левандовски допринесе за неочаквано трудна победа на Барселона

Барселона постигна пета победа за сезона след успех над домакина Реал Овиедо. Срещата от пестия кръг на Ла Лига завърши при резултат 1:3 в полза на каталунците. Хората на Ханзи Флик трябваше да правят обрат, след като Рейна откри в 33-та минута. Две попадения на Левандовски и гол на Араухо през втората част осигуриха триумфа на шампионите.

Въпреки трудностите успехът на Барса се оказа напълно заслужен, след като гостите отправиха 22 удара към противниковата врата, от които 10 шута бяха точни. Освен това печелившите състезатели регистрираха 80 процента владеене на топката и 0 изпълнени корнера.

С победата си Блаугранас събраха 16 точки и са на 2 пункта от безгрешния водач Реал Мадрид. За каталунците предстои домакинство на Реал Сосиедад и супер сблъсък с ПСЖ в Шампионската лига. От своя страна Овиедо заема място в зоната на изпадащите в испанското първенство.