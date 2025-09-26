Силно земетресение разтърси западното крайбрежие на САЩ

Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано край бреговете на американския щат Орегон, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).
Епицентърът е бил разположен на около 230 км западно от град Кус Бей, където живеят приблизително 16 100 души, и на дълбочина 14 км.
Към момента няма данни за жертви или нанесени материални щети. Също така не е обявена заплаха от цунами.
