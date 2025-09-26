Симеон Ставрев: Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги

„Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги“.

Това каза общинският съветник в СОС от ДБ-ПП-СС Симеон Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Ставрев коментира изказването на Делян Пеевски във връзка именно с увеличаването на цените за паркиране в София. По думите му лидерът на „ДПС-Ново начало“ няма как да бъде наясно с този казус, защото не използва личен автомобил, а се води в коли на НСО.