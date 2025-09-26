НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Снежан Иванчев: Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути.“

          Това каза строителният инженер Снежан Иванчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Инженер Иванчев, който работи в Германия, обясни, че жилищната сграда, ако не се събори, крие огромен риск да падне върху хората.

          Специалистът разказа за нова технология за строеж на жилища, които се правят от гранит. Той беше категоричен, че този метод гарантира по-дълъг живот на сградите, както и по-добро качество на живот в тях.

          „Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути.“

          Това каза строителният инженер Снежан Иванчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Инженер Иванчев, който работи в Германия, обясни, че жилищната сграда, ако не се събори, крие огромен риск да падне върху хората.

          Специалистът разказа за нова технология за строеж на жилища, които се правят от гранит. Той беше категоричен, че този метод гарантира по-дълъг живот на сградите, както и по-добро качество на живот в тях.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Столичната община започва подмяна на уличното осветление

          Камелия Григорова -
          Столичната община започна проект за модернизация на уличното осветление в 14 района на София, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност над...
          Култура

          Клара Армандова: Романът ми „Танцът на делфините“ е моето бягство от реалността

          Златина Петкова -
          "Романът ми "Танцът на делфините" е моето бягство от реалността." Това каза актрисата Клара Армандова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев....
          Война

          ЕК срещу Русия: Твърд, обединен и незабавен отговор

          Никола Павлов -
          Няколко държави-членки на Европейския съюз, включително България, се договориха за спешна необходимост от изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“. Решението идва след серия от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions