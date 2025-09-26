Снежан Иванчев: Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути

„Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути.“

Това каза строителният инженер Снежан Иванчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Инженер Иванчев, който работи в Германия, обясни, че жилищната сграда, ако не се събори, крие огромен риск да падне върху хората.

Специалистът разказа за нова технология за строеж на жилища, които се правят от гранит. Той беше категоричен, че този метод гарантира по-дълъг живот на сградите, както и по-добро качество на живот в тях.