          София ще бъде домакин на кръгла маса, посветена на проблемитe със затлъстяването.

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В рамките на форума ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с разпространението на заболяването и неговите последствия.

          Сред основните теми са влиянието на затлъстяването върху сърдечно-съдовото здраве, както и икономическите и социалните последици за обществото. Ще бъдат представени и конкретни насоки за разработване на национална програма за превенция и контрол на затлъстяването.

          Сред основните теми са влиянието на затлъстяването върху сърдечно-съдовото здраве, както и икономическите и социалните последици за обществото. Ще бъдат представени и конкретни насоки за разработване на национална програма за превенция и контрол на затлъстяването.

