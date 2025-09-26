Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русе

Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница „Канев“ в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.

Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.

„В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност“, обясняват от прокуратурата.

Очаква се становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.