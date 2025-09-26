НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русе

          0
          0
          Снимка :БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница „Канев“ в Русе. Това съобщиха от прокуратурата. 

          - Реклама -

          Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология. 

          „В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност“, обясняват от прокуратурата.

          Очаква се становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси. 

          Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница „Канев“ в Русе. Това съобщиха от прокуратурата. 

          - Реклама -

          Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология. 

          „В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност“, обясняват от прокуратурата.

          Очаква се становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Унгарски дронове са нарушили въздушното пространство на Украйна

          Камелия Григорова -
          Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent. По думите му украинските сили са...
          Политика

          Ангел Славчев: Мотивите за вотовете на недоверие нямат значение

          Златина Петкова -
          "Мотивите за вотовете на недоверие нямат значение. Дали ще са пет страници или две хиляди, все имаме по десет минути, за да ги прочетем...
          Общество

          Снежан Иванчев: Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути

          Златина Петкова -
          "Компрометираният блок, намиращ се до метрото, трябва да се срути." Това каза строителният инженер Снежан Иванчев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions