Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русе

Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница „Канев“ в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.
Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.
Очаква се становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.
